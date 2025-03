Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Harrison/King 3-6, 4-5, ATP Miami in DIRETTA: gli azzurri salgono sull’ultimo treno e contro-brekkano!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Non risponde sulla seconda!4-5 LA RISPOSTAAAAA di dritto di! Si riapre tutto!!!30-40 Non ci credo, sbaglia la risposta.Seconda15-40 La risposta di, la comoda entrata di! PALLE BREAK, DUE più un’altra!Seconda15-30 Bene con la risposta! Forte addosso ae poi dritto a chiudere!15-15 RISPOSTA VINCENTE di rovescio!!0-15 Non aveva chiuso, ha sbagliato un comodo rovescio.3-5 Ultima chance per gli!40-0 Ace (5°).30-0 Non risponde.15-0 Ace (4°).2-5 Abbassa le spalle sconsolatodopo questo errore di rovescio in palleggio molto grave.40-30 Sbaglia però la successiva comoda volèe l’USA.40-15 Grandissimo riflesso dia rete.30-15 Ace (8°).