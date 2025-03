Oasport.it - LIVE Berrettini-De Minaur, ATP Miami 2025 in DIRETTA: partita da vincere per tornare davvero grande

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale dell’incontro tra Matteoed Alex Devalevole per gli ottavi di finale del Master 1000 di. L’azzurro torna negli ottavi di finale di un torneo di questollo dopo quasi due anni dall’ultima volta. L’italiano proverà a raggiungere i quarti di finale che gli mancano da Madrid 2021.Quest’annoha conquistato la prima vittoria in Florida. L’azzurro, dopo aver beneficiato di un bye al primo turno, ha superato in rimonta Hugo Gaston con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-3. Al terzo turno il romano ha sconfitto Zizou Bergs, giustiziere di Andrey Rublev, con un doppio 6-4. La stagione difino ad ora è positiva: l’azzurro ha raggiunto i quarti di finale a Doha e Dubai, dove ha fatto vedere un buonllo di tennis.