Oasport.it - LIVE Berrettini-De Minaur, ATP Miami 2025 in DIRETTA: match in ritardo per pioggia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.30 Dimitrov ha battuto Nakashima per 6-4, 7-5 e poi sono scesi in campo Ruud e Cerundolo. Laha fatto capolino a, interrompendo l’incontro sul punteggio di 6-4, 5-1 in favore dell’argentino contro il norvegese. Alla ripresa, quando terminerà l’incontro, toccherà alla sfida tra Fritz e Walton. A seguire, e non prima delle ore 21.00,scenderà in campo per sfidare de.Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale dell’incontro tra Matteoed Alex De, partita valevole per gli ottavi di finale del Master 1000 di. L’azzurro torna negli ottavi di finale di un torneo di questollo dopo quasi due anni dall’ultima volta. L’italiano proverà a raggiungere i quarti di finale che gli mancano da Madrid 2021.