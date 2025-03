Oasport.it - LIVE Berrettini-De Minaur, ATP Miami 2025 in DIRETTA: cambio di programma e di campo. Tra poco si comincia

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.39di: l’incontro tra Matteoe Alex Desi svolgerà sul Butch Buchholz al termine del doppio tra Siniakova/Townsend-Dolehide/Hunter, al momento sul 7-5, 1-2, ma comunque non prima delle 23.30 italiane.22.35 Ci siamo: Casper Ruud e Francisco Cerudolo rientrano in. L’incontro ripartirà sul punteggio di 6-4, 5-1 in favore dell’argentino con il norvegese al servizio.21.54 Come non detto amici di OA Sport: non si giocherà prima delle 22.30. Dall’inquadratura frontale il Grandstand sembrerebbe asciutto, con gli addetti ai lavori che stanno asciugando le linee.21.15 Anon si giocherà prima delle 22.00 ora italiana. Nonostante il nuovo slittamento arrivano buone notizie: al momento non piove e gli addetti ai lavori si stanno adoperando per asciugare i campi.