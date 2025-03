Oasport.it - LIVE Berrettini-Bergs, ATP Miami 2025 in DIRETTA: si comincia con il belga al servizio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-OSAKA DALLE 16.00LADI BOLELLI/VAVASSORI (4° MATCH DALLE 16.00)2-0 Game. E’ lungo il rovescio dal centro di, che torna ora alla battuta.40-15 Non passa il rovescio in uscita daldi Matteo, che perde il primo punto della sua partita.40-0 Scappa via il dritto incrociato del.30-0vincente di seconda dell’azzurro.15-0 Altro forcing a suon di dritti del romano.1-0 BREAK! Dritto lungolinea devastante seguito dal vincente a campo aperto. Che avvio di Matteo!0-40 Tre palle break. Non passa il dritto incrociato del.0-30 Risposta bloccata e dritto in avanzamento ben giocato da.0-15 E’ lungo il rovescio in uscita daldi