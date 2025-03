Oasport.it - LIVE Berrettini-Bergs, ATP Miami 2025 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-OSAKA DALLE 16.00LADI BOLELLI/VAVASSORI (4°DALLE 16.00)23:48 Ancoraci separano dall’ingresso in campo dei due protagonisti dell’incontro.23:44 Quello che andremo a commentare sarà il primo confronto diretto in assoluto tra i due, con il vincente che troverà agli ottavi uno tra l’australiano Alex De Minaur ed il brasiliano Joao Fonseca.23:39 Dopo quasi 3 ore di gioco il francese Arthur Fils piega l’americano Frances Tiafoe approdando agli ottavi di finale. Tra poco più di 10entreranno in campo Matteoe Zizou.22:57 Tiafoe cancella duepoint e porta l’incontro al set decisivo. Ci sarà ancora da attendere prima di assistere a.21:50 Appena concluso un lunghissimo primo parziale tra Fils e Tiafoe, con il francese impostosi per 13-11 al tiebreak.