Oasport.it - LIVE Berrettini-Bergs 3-2, ATP Miami 2025 in DIRETTA: break immediato dell’azzurro

30-30 Gran passante con il rovescio lungolinea del belga.30-15 In corridoio la stop volley di dritto di.30-0 Prima al centro vincente del romano.15-0 Ottimo dritto in uscita dal servizio di Matteo.2-3 Game. Altro ACE del belga, che resta in scia.AD-40 Secondo ACE del tennista di Lommel.40-40 Gran punto, che chiude lo scambio prolungato con uno splendido dritto lungolinea vincente.AD-40 Prima esterna vincente del belga.40-40 Serve and volley ben giocato da. Parità.30-40 Palla del doppio. Prima il dritto inside in, poi il lungolinea vincente. Alè Matteo!30-30 Si ferma sul nastro il dritto dell'italiano.