Oasport.it - LIVE Berrettini-Bergs 2-1, ATP Miami 2025 in DIRETTA: break immediato dell’azzurro

15-15 Servizio vincente.0-15 Disastrosa la volèe di dritto del belga.3-1 Game. Con il suo primo ACE il romano conferma nuovamente il.40-15 Completamente fuori misura il rovescio del tennista di Lommell.30-15 Non passa il dritto dal centro di.30-0 Scappa via il dritto in avanzamento di.15-0 Prima esterna vincente di Matteo.1-2 Game. Con una prima vincente il belga muove il tabellino.40-30perde il controllo del dritto incrociato.30-30 Di un soffio largo il passante di rovescio.15-30 Accelerazione fulminea con il dritto lungolinea di Matteo.15-15 Primo ACE del tennista di Lommell.