Europa.today.it - Litiga col fratello, lo insegue con una mazza e lo investe più volte fino a ucciderlo: arrestato

Il ritrovamento di un cadavere avrebbe fatto venire alla luce un omicidio in ambito familiare. Oggi, martedì 25 marzo, nella zona di Pettino, all'Aquila, a ridosso di un cavalcavia è stato trovato il corpo senza vita di una persona. Siamo in via Peltuinum, nel quartiere nord est del capoluogo.