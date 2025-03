Litiga col fratello e lo investe con l’auto arrestato per omicidio a L’Aquila | Mi inseguiva con una mazza

Leggi su Open.online

Un uomo è di 60 anni è morto dopo essere stato investito dalguidata dal. La tragedia si è consumata alnel primo pomeriggio di oggi, in via Peltuinum. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, tra i due sarebbe scoppiata una violenta lite, durante la quale la vittima avrebbe inseguito ilcon una. Quest’ultimo, un 55enne, lo avrebbe poi travolto volontariamente con il veicolo, tentando subito dopo la fuga. Secondo quanto riporta l’Ansa, alcuni testimoni hanno assistito alla scena e hanno allertato le forze dell’ordine. I carabinieri sono intervenuti rapidamente, bloccando l’uomo e arrestandolo in flagranza di reato con l’accusa divolontario. Per la vittima, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Le indagini sono in corso per chiarire i motivi della lite e i dettagli dell’accaduto.