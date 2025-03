Leggo.it - Litiga col fratello e lo insegue con una mazza, poi lo travolge con l'auto e lo uccide: arrestato per omicidio

Leggi su Leggo.it

Lite tra fratelli finisce in tragedia. Un uomo di 55 anni è statoper, per aver ucciso il60enne. Protagonisti due uomini dell'Aquila, in Abruzzo.Cosa.