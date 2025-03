Ilrestodelcarlino.it - Lite per il parcheggio degenera, botte in strada

E’ arrivato a velocità elevata nel, rischiando di colpire un uomo che passeggiava col proprio cane. I due hanno iniziato a discutere ma, in poco tempo, dalle parole sono passati alle mani tanto che si è reso necessario l’intervento della polizia. L’episodio è accaduto ieri mattina in viale Monte Kosica, davanti al Bar Stadio. Coinvolti nellaun giovane straniero, alla guida dell’auto e un modenese che appunto passeggiava col proprio cane. Quando quest’ultimo ha visto arrivare il mezzo che, vista la manovra ‘repentina’ è finito sul marciapiede, ha iniziato ad inveire contro l’automobilista. A quel punto i due hanno iniziato a discutere per poi mettersi le mani addosso. Alcuni testimoni – essendo giornata di mercato inc’erano diverse persone – assistendo alla violenta scena hanno dato l’allarme e sul posto sono convogliate le pattuglie della volante.