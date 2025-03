Dayitalianews.com - Lite furibonda tra tre uomini: spunta un martello. Uno dei litiganti colpito alla testa ed a un braccio; è un 41enne costretto a ricovero d’urgenza in ospedale. L’episodio a Sora

Leggi su Dayitalianews.com

Un violento scontro tra treha turbato la quiete della frazione di Carnello, a(Frosinone), trasformando una discussione accesa in una brutale aggressione.si è consumato in un appartamento di via Bonomi, dove un uomo di 41 anni è statoripetutamente, riportando gravi lesioni.Un alterco che degenera in violenzaSecondo le prime ricostruzioni,è scaturito da unainizialmente verbale, caratterizzata da insulti e minacce reciproche, che in pochi istanti è sfociata in uno scontro fisico. Nel parapiglia, ilè statoe a un, probabilmente con un, sebbene gli inquirenti stiano ancora accertando la dinamica esatta dei fatti.Intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordineSul luogo dell’aggressione sono intervenuti con tempestività i sanitari del 118, che hanno soccorso il ferito e lo hanno trasportatoal Pronto Soccorso dell’SS.