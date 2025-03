Movieplayer.it - L'isola dei famosi 2025: chi sono le prime concorrenti ufficiali e quali i possibili naufraghi già contattati

Leggi su Movieplayer.it

Sta prendendo forma la nuova edizione dell'deiche partirà prossimamente su Canale 5 e fin da ora ecco chi potrebbero essere i vipdalla produzione Grandi cambiamenti in vista dell'deiche è in fase di realizzazione per Canale 5. Non sarà un inizio imminente per il reality show, visto che sarà in onda a maggio, dopo The Couple condotto da Ilary Blasi, ma fin da ora si comincia a ragionare suiche parteciperanno al programma. Nomi ancora non del tutto confermati ma in rete spuntano già i primi spoiler. Ecco chi potrebbe partecipare all'deiSarà uno show tutto nuovo dopo i numeri non troppo esaltanti della scorsa edizione. Alla conduzione, infatti, è stata scelta Veronica Gentili che, attualmente, è .