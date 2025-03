L’ingaggio monstre non tenta Osimhen | ha scelto la Juve

Leggi su Sportface.it

Victorè pronto ad infiammare il prossimo calciomercato.L’attaccante del Galatasaray ritornerà a Napoli al termine del prestito in Turchia, e in accordo con la società partenopea si deciderà poi quale sarà il futuro del nigeriano. Nell’ultimo contratto firmato dacon il club di Aurelio De Laurentiis è presente una clausola da 75 milioni, valida però solo per i club esteri. Una cifra alla portata di tante big europee, che con ogni probabilità andranno a bussare alla porta del Napoli con un assegno importante, per poi andare a trattare direttamente con il calciatore.Tra i club esteri più interessati ci sono soprattutto Manchester United e Paris Saint-Germain, ma anche club come Arsenal, Chelsea e Tottenham potrebbero fare una proposta al Napoli e ad. Soprattutto le prime due, però, dovranno intervenire pesantemente e cercano un attaccante di peso su cui rifondare la squadra.