Calciomercato.it - L’infortunio è un falso allarme: altro brivido per Inzaghi

Ancora paura per il tecnico dell’Inter: nuovo rischio dopo una partita in NazionaleLa gioia per il gol e la qualificazione raggiunta, ma anche la paura nei minuti di recupero per un infortunio che però sembra solo momentaneo.Le condizioni di Taremi preoccupano(LaPresse) – Calciomercato.itL’Iran di Mehdi Taremi è una nuova qualificata ai Mondiali 2026. Decisivo il pareggio interno con doppia rimonta contro l’Uzbekistan. Il centravanti nerazzurro è stato grande protagonista: doppietta per il decisivo 2-2 con cui gli iraniani sono riusciti a centrare la qualificazione, mentre l’Uzbekistan sarà costretto a giocarsela nella prossima giornata contro gli Emirati Arabi Uniti, vittoriosi in Corea del Nord. Come detto però fondamentale per la nazionale persiana è stato il centravanti nerazzurro, che però ha destato non poca preoccupazione nel finale di gara.