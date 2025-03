Lanazione.it - L'influencer scientifica Virginia Benzi ospite alla Scuola Sant'Anna

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 25 marzo 2025 - LaSuperioredi Pisa, in collaborazione con l’Associazione Nicola Ciardelli Onlus, organizza per giovedì 27 marzo, a partire dalle ore 17,30, un incontro pubblico di orientamento con(@quantum girlvivi), creator digitale con oltre 300mila follower su Instagram. Un modo per conoscere la scienza, le sue molteplici sfaccettature e i percorsi che hanno portato alle grandi scoperte assieme a un volto noto dei social, capace di raccontare discipline complesse con una formula narrativa che appassiona migliaia di persone. Fisica, meccanica quantistica e cosmologia sono gli argomenti affrontati dasui suoi canali social: con una comunicazione chiara, efficace e autorevole, è riuscita in questi anni ad affermare un nuovo modo di comunicare le materie scientifiche, avvicinando ad esse molti giovani.