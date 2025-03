Quotidiano.net - L’infettivologo Andreoni: "Contatti al lumicino, deve stare in clausura. Rischi troppo grandi"

Leggi su Quotidiano.net

"La soddisfazione e la gioia per il ritorno a casa del Papa, dopo 38 giorni di ricovero al Gemelli – osservaMassimo(foto), direttore dell’Unità operativa complessa di malattie infettive a Tor Vergata –, si sommano adesso ad un certo timore per un qualche rilassamento in Vaticano nel percorso di convalescenza cheessere rigoroso". I prossimi due mesi a Santa Marta "è bene che siano il piú possibile di, Bergoglio fuori dall’ospedale è apparso provato, non puòare una ricaduta". Professore, un paziente con le patologie, l’età e nelle condizioni attuali del Pontefice sarebbe stato dimesso?"In linea generale agli anziani si cerca il piú possibile di limitare i tempi di permanenza in ospedale per scongiurare ilo d’infezioni opportunistiche. Tuttavia, nello stato del Papa, il più delle volte si opterebbe per il trasferimento in una struttura clinica di riabilitazione".