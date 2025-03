Ilrestodelcarlino.it - L’industria del fast fashion e il rispetto dell’ambiente

Vi siete mai chiesti da dove provengono i vostri vestiti? La verità è che spesso vengono prodotti da Paesi lontani migliaia di km. Luca, un quindicenne come tanti, vuole comprarsi una felpa. Gli cade subito l’occhio su un capo che costa molto poco, ignaro del fatto che sia un prodotto del ‘’: un fenomeno che consiste nel comprare vestiti a basso costo e di scarsa qualità. Mohamed, un ragazzo proveniente dal Bangladesh ha la stessa età di Luca e da anni lavora per la fabbrica di abbigliamento che piace tanto al coetaneo. Le condizioni della fabbrica in cui lavora Mohamed sono precarie. Il ragazzo vorrebbe fare il medico, ma la sua famiglia non ha abbastanza soldi per permettergli di studiare. Per questo è costretto a lavorare 14 ore al giorno, senza nessuna forma di tutela per la sua salute.