“L’inchiesta su San Siro? Atto dovuto”. Poi Sala attacca il partito del no

Dopo l’apertura di un fascicolo della procura di Milano (senza indagati) sulla vendita dello Stadio di Sanai fondi che controllano Milan e Inter, il sindaco Beppeavrebbe potuto dire: “Ok, fermiamo tutto e verifichiamo la situazione”. Invece no.ha parlato di “” e hato il “virtuale dei signori del ‘no’, che non si candidano, perché se si candidassero prenderebbero l’1%, che però vuole condizionare l’amministrazione del sindaco”.L’indagine su Sanpartita da un esposto dell’ex vice-sindaco CorbaniIl riferimento (non) velato è all’esposto presentato alla procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano dall’ex vice-sindaco di Milano e presidente del Comitato Sì Meazza, Luigi Corbani, nel quale si contesta la stima del Meazza fatta dall’Agenzia delle Entrate (72 milioni per il Meazza, 124 milioni per le areerno) e si avanza una querela per una presunta ‘invasione di terreni’, per i carotaggi effettuati davanti allo stadio in vista dell’apertura del cantiere, senza autorizzazioni.