L'incentivo serve per l'acquisto di apparecchi a basso consumo e, da quest'anno lo sconto sarà applicato direttamente in fattura, con regole semplici e trasparenti

In un momento in cui il risparmio energetico è diventato una priorità per i cittadini, viste le bollette sempre più care, ogni bonus oche possa sostenere le famiglie nelle spese per l’elettricità è decisamente ben accolto. A partire dal bonus elettrodomestici, creato con l’obiettivo di incentivare l’diefficienti dal punto di vista dei consumi, alleggerendo i costi.peraltro, l’accompagnato da una novità che farà piacere agli utenti: nonnecessario alcun click day, evitando così le competizioni frenetiche che in passato avevano generato tensioni e disagi. Ma come funzionerà e chi potrà beneficiarne? Libri green: nove titoli sulla sostenibilità e sul futuro del Pianeta X Come funziona il bonus elettrodomestici 2025Il bonus, introdotto dalla legge di Bilancio 2024, ha subito alcuni ritardi nella sua attivazione ma, grazie a un emendamento incluso nel decreto Bollette, i criteri sono stati semplificati e resi più accessibili.