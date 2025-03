Ilrestodelcarlino.it - Liliana, cresce l’angoscia. Gli accertamenti medici fatti prima di sparire

per le sorti diScarpetti, la pensionata di 80 anni scomparsa da venerdì, nei pressi della foce del Metauro. La donna, vedova e residente al quartiere Sant’Orso, giovedì mattina, il giornodella scomparsa, si era sottoposta ad, per patologie croniche, per le quali era in cura da tempo. Poi, dopo aver parcheggiato la sua Fiat 600 pocodel ponte ferroviario, dove il fiume confluisce in mare, è sparita nel nulla. Sulle sue tracce, un imponente schieramento di uomini e mezzi, tra sommozzatori dei vigili del fuoco, motovedette ed elicotteri della Guardia costiera, volontari della Protezione civile, carabinieri e polizia locale. Ma finora le ricerche non hanno avuto nessun esito. Tra le ipotesi formulate dagli investigatori, quella del gesto estremo o di un tragico incidente, seppure non si escludono altri scenari.