Licenziamento collettivo Jabil | sindacati contro la multinazionale a Marcianise

Con l'ultimo intra ie l'assessore regionale Antonio Marchiello si è conclusa la procedura diavviata a gennaio dallaUsaper i 408 dipendenti dello stabilimento di(Caserta). Da domani l'azienda avrà 120 giorni per inviare le lettere di, sempre che nel frattempo non venga rimessa sul tavolo la soluzione proposta danei mesi scorsi, ma già bocciata dai lavoratori, relativa alla cessione dello stabilimento con tutti gli addetti alla Tme Assembly Engineering Srl, nuova società costituita dalla Tme di Portico di Caserta e da Invitalia (la Tme al 55% delle quote, Invitalia al 45%). Per ora, però, questa soluzione, la sola alternativa ai licenziamenti sostenuta anche dal Ministero per le Imprese e il Made in Italy e dalla Regione Campania, resta nel cassetto; se ne riparlerà forse nei prossimi giorni, anche se il Mimit non ha ancora convocato lavoratori e azienda, e intanto le lettere dipossono arrivare da un momento all'altro.