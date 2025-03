Ilfattoquotidiano.it - Libero dopo 24 ore il co-regista di “No other land” Hamdan Ballal: era stato ferito e arrestato in Cisgiordania

“Hamdame tornerà a casa dalla famiglia”. Lo ha reso noto su X Yuval Abraham, collega delpalestinese fermato e arreieri dalle forze di sicurezza israelianegli scontri tra palestinesi e coloni in.Lea Tsemel, l’avvocato di, annunciando il suo imminente rilascio, aveva riche il suo assistito e altri due palestinesi avevano trascorso la notte sul pavimento di una base militare, con gravi ferite riportate in seguito agli scontri., 36 anni, e i due palestinesi arrestati con lui, Khaled Shanran di 33 anni, e Nasser Shariteh, 50 anni, hanno raccontato a Tsemel di essere stati tenuti fuori da una base dell’Idf al freddo per tutta la notte, ammanettati e bendati. L’arresto è avvenuto nel villaggio di Susiya a sud di Hebron, in