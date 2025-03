.com - L’ex arbitro De Santis: “Var usato male, arbitri tornino a fare arbitri”

(Adnkronos) – Il Var chiarito negli stadi al popolo dei tifosi durante i match “sarebbe ottimo per spiegare le decisioni, ma il problema è a monte. Se non ci sono decisioni univoche, come accade spesso, il Var è uno strumento che viene”. Lo ha detto all’AdnkronosMassimo De. “Sarebbe un ottimo strumento a disposizione dell’soprattutto per far comprendere a calciatori e a spettatori che la partita termina senza errori, ma è uno strumento che si sta utilizzandoe ci lascia sempre tutti col dubbio al termine di qualsiasi partita. Invece Aia, Figc e tutte le componenti del calcio devono dare una linea chiara e univoca, che possa far vedere che la stessa decisione viene presa su tutti i campi allo stesso modo. E soprattutto che venga presa la decisione giusta”.