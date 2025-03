Quotidiano.net - L’ex ambasciatore Serra: “L’Ue sia ferma e unita contro Putin”

Roma, 25 marzo 2025 – Maurizio, lei è stato, è uno dei 40 membri dell’Académie française ma è anche storico e ha appena scritto un interessantissimo saggio sulla Conferenza di Monaco, Scacco alla pace (Neri Pozza). Quando si parla di pace giusta per l’Ucraina spesso Monaco torna in ballo. Vede analogie? “Dobbiamo fare una premessa: la situazione di Monaco è congelata, quella relativa all’Ucraina è fluida con cambiamenti continui”. Fatta la premessa? “Diciamo che quando le democrazie tendono ad arretrare o tervigersare, l’aggressività delle dittature aumenta, secondo un antico adagio per il quale la forza di uno si tocca con la debolezza degli altri”. Quindi come dovrebbero rispondere? “Con fermezza e con unità. Da soli non si va da nessuna parte”.è il nuovo Hitler? “A Monaco emerse che Hitler aveva un chiaro programma di conquista dell’Europa, anche se i dirigenti di allora colpevolmente non lo ammisero.