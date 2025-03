Gqitalia.it - Lewis Hamilton è la nuova cover star del nuovo F1 25

IlF1 25 avràcome. L’ultimo capitolo della storica saga di EA Sports non è ancora stato ufficializzato, ma conosciamo già quale sarà il volto principale della Iconic Edition del prossimo videogioco ufficiale della Formula 1: dopo tanti anni in cui ha condiviso lo slot con Charles Leclerc o Max Verstappen, quest’anno il sette volte campione del mondo britannico sarà l’atleta simbolo delcapitolo. Un binomio, quello trae Ferrari, che sembra essere il più centrato del 2025. A livello sportivo siamo ancora in alto mare: se la McLaren sembra confermarsi la squadra da battere, al momento, la Ferrari sembra essere al centro di un momento altalenante tra gare anonime (Australia), vittorie a sorpresa (gara sprint in Cina) o squalifiche record (non era mai successo che entrambi i piloti Ferrari venissero squalificati nello stesso gran premio, come successo domenica scorsa in Cina), ancora non sappiamo il vero valore della squadra.