L’Europa sfida la Cina e l’Asia per contrastare la crisi dell’acciaio

Laarriva a una svolta: il 19 marzo la Commissione europea ha annunciato che dall’1 aprile ridurrà del quindici per cento le importazioni, dando un chiaro segnale alla. Il piano d’azione di Bruxelles comprende anche l’avvio di un’indagine di mercato, che si pone l’obiettivo di esaminare un settore che sta attraversando un periodo nero da anni. Il vicepresidente Stéphane Séjourné ha rilanciato la necessità che «» diventi «un attore globale» nel settore e «non un parco giochi». La decisione arriva anche dopo la conferma da parte del presidente americano Donald Trump sui dazi del venticinque per cento per acciaio e alluminio.Ma le misure della Commissione non finiscono qui. In vista del riarmo, l’Ue sta cercando di diventare indipendente nel secondario, impegnandosi «a favorire l’impiego di contratti per l’acquisto di energia (Ppa)» e spronando «gli Stati membri a sfruttare agevolazioni fiscali e tariffe di rete più contenute per mitigare le fluttuazioni dei costi elettrici».