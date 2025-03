It.insideover.com - L’Europa resta un protettorato Usa: 67mila soldati per blindare il Vecchio Continente

Secondo i dati più aggiornati, riferiti a luglio 2024, da fonti del Pentagono, oltre 67.000 militari americani sono stanziati in Europa. Germania, Italia, Regno Unito, Polonia, Spagna. Tutti ordinatamente puntellati da basi, radar, comandi, logistica, aeroporti militari. Dalla Lajes Field in Portogallo a Mihail Kog?lniceanu in Romania, passando per Ramstein, Aviano, Sigonella e Incirlik, è quasi più facile trovare una base USA che un pronto soccorso.Ora, se un marziano scendesse sulla Terra con questa cartina in mano, giurerebbe di essere atterrato in unamericano. O, se preferiamo un’espressione più dolce, in un “condominio geopolitico” a guida NATO. Peccato che la maggior parte degli inquilini — cioè noi — non abbia mai letto, né firmato, l’atto di proprietà.Germania batte Italia (per ora)La Germania, si sa, fa sempre le cose in grande: oltre 35.