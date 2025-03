Thesocialpost.it - Lettera aperta a Donald Trump: “Non siamo parassiti, siamo memoria viva”

Da questo vecchio continente, stanco ma ancora capace di sognare, le scrivo, signor. Le scrivo come europeo, come figlio di una terra che ha conosciuto il sangue e la bellezza, le rovine e le cattedrali, la disperazione e l’arte. Le scrivo con la voce di chi, nel tempo, ha imparato a camminare sulle ceneri per farne semi.Lei ci ha chiamati. Ha detto che non meritiamo l’aiuto dell’America. Cheun peso, un fardello, un’eco stanca da cui prendere le distanze. Il suo Vice, JD Vance, ha rincarato, dicendo che odia aiutare l’Europa.Ebbene, lasci che le racconti chile mani rugose che hanno ricostruito le città distrutte dalle bombe anche americane, e lo hanno fatto senza rancore.le madri che hanno cresciuto figli senza padri tornati dalla guerra.