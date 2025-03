Dilei.it - Letizia di Spagna a Capo Verde: l’incontro con le donne che ricuciono il futuro

Quandodiscende dall’aereo a, il vento caldo dell’Africa le accarezza il viso e le ricorda che è tornata in un luogo dove l’impegno sociale si misura in gesti concreti, non solo in parole.Non è una visita di cortesia né un tour istituzionale qualunque: è un viaggio dal forte valore simbolico, che punta i riflettori su una rete silenziosa ma tenace diche, con ago, filo e determinazione, stanno ricucendo la propria esistenza. Dal 24 al 27 marzo 2025, la Regina è in missione ufficiale nel cuore dell’Atlantico per conoscere da vicino i progetti di cooperazione spagnola e sostenere, ancora una volta, chi lavora ogni giorno per trasformare la vulnerabilità in forza.diNel cuore dell’Atlantico, tra paesaggi vulcanici e sogni di emancipazione,diè atterrata aper un viaggio che ha tutto il sapore dell’impegno concreto e della solidarietà femminile.