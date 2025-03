Sport.quotidiano.net - Leonardo, passione infinita: "Ragazzi, giocate liberi. Milan vuoto senza Maldini"

Il calcio di oggi e quello di ieri, rivolgendo lo sguardo verso il futuro. Una serata fra ricordi, aneddoti e retroscena, con decine di giovanissimi atleti, i loro papà e gli allenatori ad ascoltare in rispettoso silenzioNascimento de Araujo (per tutti), campione brasiliano che non tutti hanno visto giocare ma di cui in tanti conoscevano il prestigioso curriculum. Quella vissuta daidel G.S. Villa presso il teatro della Parrocchia Cristo Re dio è stata un’esperienza unica insieme ad una delle icone del calcio moderno, accompagnato dalla moglie Anna Billò, già prestigioso volto di Sky. Un incontro “formativo“ in cuiha aperto lo scrigno dei segreti di una carriera importante, da giocatore prima e da allenatore-dirigente poi. Parlando della sua infanzia di ragazzo proveniente da famiglia povera e della sua prima maglia, dei suoi due mondiali e dell’esperienza sulle due sponde del calcio meneghino, fino alla laurea “honoris causa“ del 2009.