Leonardo | Oggi il Milan è vuoto senz’anima Il ‘4-2-fantasia’ fu un azzardo che nacque a Madrid

, ex allenatore dele dirigente, ha concesso un’intervista ai microfoni di Qs. Tra gli argomenti trattati dal brasiliano, abbiamo anche il momento di crisi che sta attraversando il Diavolo e un aneddoto riguardante il suo passato sulla panchina rossonera.tra presente, passato e futuro del«Serve piùismo? Ma c’era, si chiamava Paolo Maldini e da dirigente ha vinto uno scudetto ed è arrivato in semifinale di Champions. Poi è stato mandato via, e con lui un grande pezzo di passione.se ne sono accorti tutti, il», ha esordito. Il 55enne di Rio de Janeiro, tuttavia, non fa drammi ed ha una convinzione in vista del prossimo futuro: «Sono cicli, passerà. Anche perché credo che in società abbiano capito di aver sbagliato».