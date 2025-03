Calcionews24.com - Leonardo Milan: «Manca il milanismo: avevano Maldini, ora credo si siano resi conto dell’errore fatto a mandarlo via»

Leggi su Calcionews24.com

, in societàil “ismo”? La risposta di: «Ma c’era, si chiamavache in società abbiano capito l’errore» In una intervista a QSha parlato del momento dele di un’assenza di ‘ismo‘ all’interno della società. Di seguito le sue parole.ILISMO – «Ma c’era, si chiamava Paolo .