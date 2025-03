Ilrestodelcarlino.it - Leonardo, edilizia chiavi in mano: "La nostra forza è la squadra"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

di Maria Silvia Cabri BOMPORTO (Modena)Srl nasce a Bomporto (Modena) nel 2003 e si presenta come una immobiliare di costruzione che si occupa di tutte le fasi della filiera per garantire al cliente il migliore prodotto. Fondamentale per la sua costituzione è stata la collaborazione con Trascar Spa, azienda specializzata in impianti di automazione. Fin dall’inizio, laSrl ha operato nel settore industriale, lavorando in sinergia con Trascar per fornire soluzioni ‘in’. Ideatrice e creatrice dellasrl è Manuela Gibertoni, geometra, libero professionista dal 1989, titolare di uno studio tecnico a Bomporto, titolare (con Giuseppe Gelati) e amministratore delegato dell’azienda.e innovazione industriale: come nasce ‘’ Srl? "Come libera professionista io già collaboravo con Trascar Spa, fornendo i miei servizi sia come progettista che come prestatrice di interventi edilizi.