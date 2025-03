Quotidiano.net - Leonardo e Fondazione Milano Cortina 2026: partnership strategica per i Giochi Invernali

Leggi su Quotidiano.net

e lahanno annunciato la firma di unain vista deiolimpici e paralimpicidi. LO annuncia una nota nella quale si sottolinea chemetterà in campo le proprie tecnologie frutto di una esperienza pluridecennale, fornendo soluzioni di comunicazioni mission critical per le comunicazioni radio e per le sale di controllo dell'evento. Presenti alla firma dell'accordo il presidente di, Stefano Pontecorvo, l'amministratore delegato, Roberto Cingolani, il presidente della, Giovanni Malagò, e il ceo, Andrea Varnier. "La collaborazione -si legge- resa possibile grazie alla sinergia con il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, segna un passo fondamentale per promuovere il coordinamento efficace degli operatori sul campo nel corso del grande evento sportivo che si svolgerà in Italia nel