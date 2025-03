Quotidiano.net - Leonardo e Fondazione Milano Cortina 2026: accordo strategico per i Giochi Invernali

e lahanno annunciato la firma di undi partnership strategica che si inserisce nel quadro deiOlimpici e Paralimpicidi. La collaborazione, resa possibile grazie alla sinergia con il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, punta a "promuovere il coordinamento efficace degli operatori sul campo nel corso del grande evento sportivo che si svolgerà in Italia neldispiegherà infatti un sistema per le comunicazioni mission critical, multi-tecnologia e multi-utente" spiega una nota, affrontando la criticità di un evento che si svolgerà secondo un modello diffuso che, per la prima volta, coinvolgerà un territorio di 22.000 km², due regioni, Lombardia e Veneto, due province autonome, Trento e Bolzano, e due città,d'Ampezzo.