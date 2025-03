Gqitalia.it - Leonardo DiCaprio ha indossato a Los Angeles uno dei migliori Rolex Daytona esistenti al mondo

interpreta alla perfezione il suo nuovo ruolo di brand ambassador di. Da qualche settimana, il cinquantenne è entrato a fare parte del gruppo di testimonial del celebre marchio della corona e ora sfoggia modelli uno più bello dell'altro. Al momento, ha un debole per il Cosmograph. Dopo un esemplare vintage in oro bianco dal quadrante bianco, ha optato per un rarissimocon quadrante nero, sempre in oro bianco. Non è un orologio comune, e sono davvero in pochi ad avere la fortuna di poterne portare uno al polso.© Allen Berezovsky/Getty ImagesIl 20 marzo a Losha assistito alla partita NBA tra i LosLakers e i Milwaukee Bucks. In prima fila, era accompagnato da Normandie Di Caprio, sua nipote. Per l'occasione ha scelto di abbinare la propria giacca nera con un accessorio in perfetto stile: l'attore americano ha optato per ilOyster Perpetual CosmographLe Mans.