L’emergenza delle buche stradali a Sarzana. Al via nuovi lavori di asfaltatura

(La Spezia), 25 marzo 2025 – Nessuna risposta diretta alle molteplici proteste registrate in cronaca sul cattivo stato di manutenzione di molte strade, in città e in periferia. Nessuna risposta neanche al segretario comunale del Pd, Lorenzo Baruzzo, che, nell’inviare un dossier fotografico sullepiù pericolose, ha ironicamente invitato l’amministrazione comunale a lanciare una ’Call for ideas’ per ascoltare i cittadini che chiedono maggior sicurezza per pedoni e veicoli e per decidere insieme a loro una serie di interventi non più rinviabili. L’amministrazione comunale diha scelto di ignorare le critiche per limitarsi ad annunciare l’avvio alcuni interventi, già previsti nel piano di manutenzione straordinaria degli asfalti per il 2024, che prevede investimenti per circa 200 mila euro totali.