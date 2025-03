Nerdpool.it - LEGO Icons Il Signore degli Anelli: la Contea, la data di uscita ufficiale e dettagli del nuovo set

Gli appassionati die Ilpossono finalmente esultare: il setIl: la(#10354) è stato ufficialmente annunciato e arriverà sugli scaffali ad aprile 2025. Dopo le numerose indiscrezioni delle ultime settimane, la confermaha aumentato ulteriormente l’hype attorno a questo spettacolare set dedicato alla magica terraHobbit.Tutti idel setIlIl setIlsarà composto da 2017 pezzi e includerà ben 9 minifigure:Bilbo BagginsFrodo BagginsGandalf il GrigioSamwise GamgeeRosie CottonMerry e Pippin (con teste intercambiabili per ricreare la scena dei fuochi d’artificio)Mrs. Proudfoot e Farmer ProudfootIl design del set si ispira al mondo cinematografico di Peter Jackson, in particolare alla famosa scena della festa di compleanno di Bilbo Baggins in Il: La Compagnia dell’Anello.