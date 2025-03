Lapresse.it - Legge sul turismo, la Regione Toscana si costituisce in giudizio contro l’impugnazione governo

Leggi su Lapresse.it

Lasiindavanti alla Corte Costituzionale per sostenere la legittimità del Testo unico delapprovato dal Consiglio regionale nel dicembre 2024. Ilpoche settimane fa aveva infatti deciso di impugnare lain quanto contenente disposizioni che “ponendosi in contrasto con la normativa statale in materia di libertà di impresa”, violano “gli articoli 3, 41, 42 e 117, secondo comma, lettera I della Costituzione”. “Restiamo convinti della bontà e della modernità del nuovo Testo unico – ha commentato il presidente Eugenio Giani -, siamo pertanto pronti a difenderci indavanti alla Consulta per portare avanti la nostra idea legata alla disciplina di questo settore. La nuovapunta su semplificazione delle procedure, valorizzazione delle comunità locali e promozione di un modello disostenibile e accessibile.