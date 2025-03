Sport.periodicodaily.com - Lecce vs Roma: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Punti pesanti in palio sia per i salentini, impegnati in una difficile lotta salvezza, che per I giallorossi, che hanno nel mirino il quarto posto.vssi giocherà sabato 29 marzo 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Via del Mare.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I salentini sono reduci da quattro sconfitte consecutive che non permettono di dormire sonni tranquilli. La squadra di Giampaolo è quint’ultima in classifica con 25 punti e un vantaggio di tre lunghezze sulla zona retrocessione. C’è bisogno di tornare subito alla vittoria soprattutto davanti al proprio pubblico, cosa che non succede da tre mesi.I giallorossi sono molto in forma grazie alle 5 vittorie consecutive che hanno permesso loro di scavalcare Fiorentina e Milan, portandosi al settimo posto a meno quattro dal quarto posto, quindi dalla Champions League.