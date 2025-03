Sololaroma.it - Lecce-Roma, stakanovisti d’Italia: Svilar e Ndicka contro Falcone e Baschirotto

La sfida tranon sarà solo un banco di prova fondamentale per le ambizioni europee dei giallorossi, ma anche un confronto tra veri e propridel campionato. Sabato sera, al Via del Mare, andrà in scena un duello tra quattro giocatori che hanno fatto della continuità e dell’affidabilità la loro firma in questa stagione: Mileed Evanda una parte, Wladimiroe Federicodall’altra.Confronto traQuesti quattro giocatori condividono un dato impressionante: tutti hanno accumulato 2.610 minuti in 29 partite di Serie A, sempre presenti e mai sostituiti. Se per i portieri questo è quasi una consuetudine, vedere due difensori centrali con un minutaggio così alto è segno di una fiducia assoluta da parte dei rispettivi allenatori.