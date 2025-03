Sololaroma.it - Lecce-Roma, le probabili formazioni: Baldanzi e Soulé sulla trequarti

Leggi su Sololaroma.it

Finita la sosta per le Nazionali, i giallorossi sono tornati ad allenarsi oggi a Trigoria, in vista del match di sabato sera contro ilallo Stadio Via del Mare. Dopo l’amara eliminazione dall’Europa League, ladeve concentrare tutte le energie sul campionato.La squadra di Claudio Ranieri si trova a soli 4 punti dalla zona Champions League, rendendo le ultime partite di campionato decisive per raggiungere l’obiettivo stagionale. Tuttavia, in casanon mancano le preoccupazioni, soprattutto sul fronte infortuni.Oltre al terribile e già noto stop di Paulo Dybala, volato a Londra per farsi operare, la squadra capitolina dovrà monitorare attentamente le condizioni di giocatori come Evan N’Dicka, Anass Salah-Eddine e Saud Abdulhamid. A questi si aggiunge anche un altro campanello d’allarme: Manu Koné, il centrocampista francese, infatti, nella partita di Nations League tra Francia e Croazia è uscito dolorante al 111?.