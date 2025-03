Robadadonne.it - Lebenslangerschicksalsschatz: in una parola il segreto tedesco dell’anima gemella

Leggi su Robadadonne.it

In parole semplici la chiamiamo l’anima, la persona che sentiamo destinata a noi, con cui passare la vita. Una famosa serie tv ha reso celebre un vocabolo in, unaquasi impronunciabile per chi non è madrelingua, ma che spiega alla perfezione il sentimento dell’amore predestinato. Scopriamo il significato del termine, le origini, il suo opposto e dove lo troviamo in letteratura.Il significato diIl termine, come spesso accade nella lingua tedesca, è composto da tre parole per formare un significato più preciso. Lebenslang significa “per tutta la vita”, lain mezzo Schicksal vuol dire “destino”, mentre Schatz si traduce con “tesoro”. L’espressione completa può avere quindi il significato di “dono (tesoro) del destino di tutta una vita”, e rappresenta quindi l’idea di un amore a prima vista che dura per sempre, come voluta dal fato stesso.