Game-experience.it - Le vendite di lancio di Assassin’s Creed Shadows sono positive per Ubisoft? Ne parla un noto analista

Leggi su Game-experience.it

Le primedisembrano indicare undi successo per, nonostante il mercato videoludico attuale sia complesso. Christopher Dring, ex direttore di GamesIndustry.biz, ha analizzato i numeri diffusi dalla compagnia, sottolineando che 2 milioni di giocatori per un titolo da 70 dollari rappresentano un grande traguardo. Questo risultato lo rende il secondo migliordi sempre nella storia della serie, un dato significativo considerando l’attuale panorama dell’industria.Tuttavia, una parte di questi giocatori (dato ottenuto nelle prime 48 ore) proviene dal servizio in abbonamento+, che permette di accedere ai giochi senza acquistarli direttamente. Dring ha osservato che questo non diminuisce il valore del risultato, poiché+ ha un costo mensile di 18 dollari e i calcoli economici restano favorevoli.