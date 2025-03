Iodonna.it - Le tendenze cambiano, i gusti evolvono, eppure la moda è costellata di capi evergreen, come la giacca scamosciata

Leggi su Iodonna.it

La giaccasi prepara a conquistare gli outfit della mezza stagione in tutte le sue declinazioni. Ecco cinque outfit di tendenza a cui ispirarsi per indossarla con stile.un blazerLa suede jacket in stile anni Settanta è originale e inaspettata. Da abbinare a jeans patchwork e ballerine coordinate. Leggi anche › Sofisticata e morbidissima: impossibile rinunciare alla giaccanella Primavera 2025 Con una gonna a matitarendere davvero elegante e sofisticata la giacca? Indossandola insieme ad una gonna a matita in pelle.In versione bon tonIl carattere bon ton della suede jacket è esaltato dall’abbinamento ad una gonna a portafoglio rosa, accompagnata da una polo stampata.