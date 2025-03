Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di martedì 25 marzo

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di252025 Ariete Non potete certo dire che lenon pensano a voi e alla vostra vita, ogni giorno siete toccati da qualche influsso prorompente. Oggi è la volta di Mercurio congiunto al Sole nel vostro segno: un affare in porto! Partenza verso un nuovo lavoro, una nuova storia, una nuova casa. La settimana è costantemente protetta dalla Luna (sensibilità e dolcezza), presenta anche situazione più leggera in famiglia. Legenerose invitano solo ad essere più vivi mentalmente, frizzanti. Toro Questa sera esplode la primavera nel vostro segno. Non lasciate nulla di intentato se siete alla conquista di qualcuno, tirate fuori il vostro charme e il fuoco passionale che brucia nel vostro cuore.