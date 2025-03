Velvetgossip.it - Le ragazze in onda martedì 25 marzo su Rai 3: protagoniste e anticipazioni

Torna incon un nuovo episodio ricco di storie inedite il programma Le, previsto per questa sera,252025, in prima serata su Rai 3. Condotto da Francesca Fialdini, lo show offre uno spaccato della vita di donne che hanno vissuto la loro giovinezza negli anni ’40, ’50, ’60, ’70, ’80 o ’90.La storia di Agnese LaurenzaA inaugurare la puntata sarà Agnese Laurenza, originaria di Caivano, in provincia di Napoli, dove è nata nel 1933. Cresciuta in una famiglia contadina, la vita di Agnese subisce una svolta drammatica all’età di 15 anni, quando perde il padre in un incidente. Questo evento costringe la famiglia a rimboccarsi le maniche per andare avanti. Agnese, che avrebbe desiderato proseguire gli studi, si iscrive a una scuola di taglio e diventa sarta. La sua abilità la porta a realizzare anche abiti da sposa già a vent’anni.