Tpi.it - Le ragazze: anticipazioni, ospiti e streaming oggi, 25 marzo

Le, 25Questa sera, martedì 252025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Le, programma condotto da Francesca Fialdini. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Ad aprire la prima puntata sarà la decana Agnese Laurenza, nata nel 1933 a Caivano, in provincia di Napoli, in una famiglia di origini contadine: il padre muore in un incidente quando Agnese ha solo 15 anni e tutta la famiglia deve rimboccarsi le maniche per andare avanti. È così lei, che avrebbe tanto voluto studiare, frequenta una scuola di taglio e diventa sarta e una delle prime a cucire utilizzando i modelli: a vent’anni è talmente brava che comincia a realizzare anche abiti da sposa. Conosce Giuseppe, esponente della Guardia di Finanza a Venezia e dalla loro unione nascono due figlie, Pina ed Elisa.